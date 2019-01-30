شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة السيارات» تكشف سبب عدم انخفاض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات يعاني من حالة من التخبط، خاصة بعد قرار إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الأربعاء، أنه كان من الطبيعي إتاحة وقت كاف لأصحاب معارض السيارات من أجل مراجعة أسعار السيارات الموجودة بالمخازن الخاصة بهم، خاصة بعد قرار الإعفاء الجمركي.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن أصحاب السيارات وضعوا نسب التخفيض المقررة بالنسبة للسيارات الأوروبية، ولكن باقي الأنواع الأخرى لن تشهد انخفاضًا في الأسعار نظرًا لثبات سعر التجميع.