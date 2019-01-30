شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تشكيل المركز الإعلامي لجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قرارًا يحمل رقم 189 لسنة 2019، بتشكيل المركز الإعلامي للجامعة. وبحسب القرار، تشرف الدكتورة مهجة مصطفى عطية، أستاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب على المركز، بجانب الدكتورة الشيماء العزب حسين أحمد، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب، والدكتورة شهيرة نبيل محمد عيطة، مدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والدكتورة زينات أحمد عبدالفتاح شمس، مدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والدكتور محمد محمد بوالوفا فرغلي، مدرس متفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور عمرو حسن إبراهيم حافظ، مدرس مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، والدكتورة إنجي لطفي، المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، والدكتورة مونيكا موريس نجيب جرس، معيدة بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب، ومها عبدالرحيم يونس، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، أعضاء. قرار تشكيل المركز الإعلامي لجامعة حلوان

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