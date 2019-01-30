شكرا لقرائتكم خبر عن «التشييد والبناء» يوقع مذكرة تفاهم لتمويل الشركات العاملة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد الأفريقي لمنظمات المقاولين مذكرة تفاهم مع بنك «التجاري وفا بنك إيجيبت» للترويج لشركات المقاولات المؤهلة لزيادة حركة تصدير خدماتها إلى الدول الأفريقية، مع تأكيد زيادة الحصة السوقية لها.

اتفق الطرفان، الأربعاء، على مد أواصر التعاون على المستوى الإقليمي في قارة أفريقيا بهدف الترويج لصناعة المقاولات في المنطقة من خلال تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح شركات المقاولات.

تساهم المذكرة في زيادة حركة تصدير خدمات شركات المقاولات إلى الدول، فضلا عن زيادة معدلات حصصها السوقية، بالعمل على دعم ومساندة الدول الأفريقية التي تحتاج إلى تطوير أعمالها في مختلف القطاعات، وتتضمن البنية الأساسية والإسكان ومشروعات الطاقة وذلك لتحقيق الرخاء والنمو والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في الدول الأفريقية.

وأعرب المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن سعادته بالتعاون مع «التجاري وفا بنك»، مشيراً إلى أنه يمثل مؤشراً لنجاح جهود الاتحاد التي تستهدف توفير المناخ الملائم للشركات الراغبة في إختراق أسواق خارجية.