شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء» تنظم أول عرض صيني 2 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا شي يوه وين، مدير المركز الثقافي الصيني، وسامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الجالية الصينية المقيمة في مصر لحضور أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية في التاريخ مجانا السبت 2 فبراير، في الثامنة والنصف مساءً، عقب الاحتفالية التي تقيمها الشركة بحضور كبار المسؤولين، وذلك في ضوء الاحتفال بإدخال اللغة الصينية لأول مرة في تاريخ عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

وبحسب بيان، الأربعاء، أوضح سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، أن الصينيين المقيمين في مصر يستطيعون حضور أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية مجانا حيث اعد الصوت والضوء احتفالية كبيرة لهذه المناسبة بدعوة كبار الشخصيات العامة.

كما عبر سعد عن شكره وامتنانه إلى شي يوه وين لما قدمه من مجهودات للانتهاء من تجهيز العرض الصيني في وقت وجيز وإخراجه بالشكل المرغوب فيه من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الصوت والضوء كما عبر عن امتنانه للدكتور -حسين إبراهيم المستشار الثقافي في السفارة المصرية ببكين، والذي أشرف على ترجمة النصوص كهدية منه لحرصه على نشر الحضارة المصرية للعالم اجمع من خلال هذا العمل التاريخي.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق أول عرض صيني بمعبدالكرنك وذلك خلال احتفالية كبيرة بالتعاون مع محافظة الأقصر.