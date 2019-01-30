شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات المنيا» تحيل أوراق المتهم بقتل شرطي إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، أوراق متهم بقتل شرطي وإصابة آخرين داخل مركز العدوة، الأربعاء، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في قرار الإعدام.
وقال مصدر قانوني، إن متهما يدعى «مصطفى عبدالعظيم»، أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد أن وجّهت لهم تهم إطلاق أعيرة نارية على قوة أمنية يوم 22 أكتوبر عام 2014، ما أدى لمقتل شرطي يدعى سيد جمعة محمد وإصابة النقيب أحمد رافت، وآخرين وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وأضاف المصدر، أن المحكمة حددت جلسة الرابع من دور مارس المقبل، للنطق بالحكم على المتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «جنايات المنيا» تحيل أوراق المتهم بقتل شرطي إلى المفتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.