شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات المنيا» تحيل أوراق المتهم بقتل شرطي إلى المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، أوراق متهم بقتل شرطي وإصابة آخرين داخل مركز العدوة، الأربعاء، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في قرار الإعدام.

وقال مصدر قانوني، إن متهما يدعى «مصطفى عبدالعظيم»، أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد أن وجّهت لهم تهم إطلاق أعيرة نارية على قوة أمنية يوم 22 أكتوبر عام 2014، ما أدى لمقتل شرطي يدعى سيد جمعة محمد وإصابة النقيب أحمد رافت، وآخرين وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وأضاف المصدر، أن المحكمة حددت جلسة الرابع من دور مارس المقبل، للنطق بالحكم على المتهم.