شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: فقدان التواصل الإنسانى تسبب فى "الخوف والجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن جميع أعضاء الإنسان موجودة لكى يبدع، مشيرًا إلى أن ارتباط الشباب بالكنيسة، يؤكد أن الإنسان يسير فى طريق السماء.

وأكد البابا تواضروس، خلال العظة الأسبوعية التى يلقيها من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي، أن غياب التواصل الإنسانى، الذى تسبب فيه «الهاتف المحمول»، وراء انتشار العنف والإرهاب والجريمة والإلحاد والتفكك الأسرى، حتى أصبح هناك مرض يدعى "خوف فقدان الموبايل"

وأشار البابا تواضروس إلى أن الإيمان وحده هو الوسيلة للغلبة فى هذا العالم، مشددًا على ضرورة أن يكون الإنسان المؤمن صاحب مبدأ فى هذه الدنيا، مطالبًا أـن يكون لكل شاب مبادئ.

وأضاف أنه يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى طرح القضايا البناءة، وليس فى "الشتيمة"، التى لن تفيد.