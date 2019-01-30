شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون مجلس النواب: قانون مكافحة المخدرات الجديد سيقضى على الأستروكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية ستلاحق مروجى ومجلبى المخدرات من خلال إصدار تشريعات جديدة.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم فى التصدى لمشكلة انتشار المخدرات سواء كانت مخلقة من مواد كيميائية أو نباتية.

وأكد "مروان"، أنه سيتم معاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، قائلا: "هذا القانون سيقضى على الأستروكس وأنواع المخدرات الجديدة".