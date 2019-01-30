- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودى، أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام، وانتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
وأشار إلى استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، كما تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد.
وذكرت، "لجنة قضايا الفساد استدعت 381 شخصا للتحقيق، وأن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية، كما تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد، وأن هناك أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.
الديوان الملكي
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكى السعودى: استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.