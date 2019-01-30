شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودى، أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام، وانتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأشار إلى استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، كما تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد.

وذكرت، "لجنة قضايا الفساد استدعت 381 شخصا للتحقيق، وأن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية، كما تمت التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد، وأن هناك أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.