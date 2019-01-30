شكرا لقرائتكم خبر عن مد ساعات عمل معرض الكتاب أيام الخميس والجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الهيئة قررت مد ساعات العمل بالمعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، تيسيرا على المواطنين فى عطلات نهاية الأسبوع. وأكد رئيس هيئة الكتاب فى تصريحات صحفية، أن المعرض ينتهى فى موعده الخامس من فبراير المقبل ولا نية لتمديده. الجدير بالذكر، أن فعاليات المعرض بدأت يوم 22 يناير الجارى وتنتهى يوم 5 فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية "ضيف شرف" المعرض، بينما يأتى سهير القلماوى وثروت عكاشة "شخصيتا المعرض".



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