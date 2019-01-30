شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الشركات الأجنبية تتزاحم لإيجاد موطئ قدم للاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة استعرض خلال اجتماعه الأسبوعى نتائج المباحثات التى أجراها فى دافوس، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تتزاحم لإيجاد موطئ قدم فى مصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" إلى أن رئيس الوزراء كلف بسرعة العمل المباشر والمستتر مع هذه الشركات، مضيفًا أن الحكومة المصرية وقعت عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة فى جذب الاستثمار، للترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بشقق الإسكان الاجتماعى، قال: إن المواطن يحصل على الشقة بربع قيمتها السوقية ويدفع ثمنها على أقساط، حيث وفر البنك المركزى 20 مليار جنيه كقروض لمحدودى الدخل بفوائد ضئيلة للغاية ما بين 5 لـ 7%.

وأضاف متحدث الوزراء، أن ميكنة الخدمات الحكومية يساهم فى توفير الوقت والجهد، ويغلق أبواب الفساد.