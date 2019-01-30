فيديو.. تسليم متضررى صخرة منشأة ناصر شققا جديدة مجهزة بالأسمرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان فيديو ، نقل أهالي منشأة ناصر لشقق جديدة مجهزة بالأجهزة الكهربائية بالأسمرات ، بعد تضرر منازلهم عقب وقوع صخرة بمنشأة ناصر أمس الثلاثاء. وكانت منطقة الرزاز بحى منشأة ناصر غرب القاهرة، قد شهدت أمس الثلاثاء، انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بالمنطقة، دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.

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