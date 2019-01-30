شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 85.76٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 85.76٪ بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وفي كلمته هنأ محافظ كفرالشيخ، الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق، والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفرالشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 52 ألف و302 طلاب وطالبة، أدى الامتحان 51 ألفا و766 طالبا وطالبة، وحصل على أكثر من 50٪، 44 ألفا و397 طالبا وطالبة.

وأضافت وكيل الوزارة، جاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، إدارات بيلا، وسيدي غازي، وشرق كفرالشيخ،وقلين،وغرب كفرالشيخ، وفوه، والحامول، والرياض، وسيدي سالم، ودسوق،ومطوبس، وبليطيم،وبرج البرلس، وجاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، لغة عربية،و لغة إنجليزية، ودراسات اجتماعية، ورياضيات،و علوم، وحاسب آلي، وتربيه دينية، وتربية فنية.

وقالت وكيل الوزراة كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين تقدم للامتحان 5 طلاب ونسبة النجاح 100٪،وصعاف السمع والصم أدى الامتحان 40 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100٪.

وأضافت وكيل الوزارة ،كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.91٪،وتقدم للامتحان 1256 طالبا وطالبة، غاب منهَ 106طلاب، وحضر الامتحان 1126 طالبا وطالبة.