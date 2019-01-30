شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تهزم صخرة "الرزاز".. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان الدولة تهزم صخرة "الزلزال"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل خطة الدولة لتطوير المناطق الخطرة التى منعت تكرار كارثة 2008 بالدويقة.. الدولة تهزم صخرة "الزلزال".. إخلاء 13 عقاراً قبل انهيار الصخرة فى منشأة ناصر.. وتوفير وحدات بديلة ل 82 أسرة.. رئيس «تطوير العشوائيات»: لم نعد حكومة رد فعل.. والسكان يرفعون «علامة النصر».

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ خطة الدولة لتطوير المناطق الخطرة منعت تكرار كارثة 2008 بالدويقة.. الدولة تهزم صخرة "الزلزال".. إخلاء 13 عقاراً قبل انهيار الصخرة فى منشأة ناصر.. وتوفير وحدات بديلة لـ82 أسرة.. رئيس «تطوير العشوائيات»: لم نعد حكومة رد فعل.. والسكان يرفعون «علامة النصر»

ـ سامح عاشور عضو لجنة الخمسين ونقيب المحامين فى تصريحات ساخنة: الدستور الحالى مش أحسن حاجة.. وممكن نعمل أفضل منه.. وضعنا الدستور فى مناخ ثورى مشدود.. ويمكن تعديله للوصول إلى الأفضل.. وقلت للجنة الخمسين: «هذا الدستور انتقالى وليس النهائى»

ـ إنجاز 60% من الأعمال والتسليم فى إبريل.. 40 فداناً لإنشاء 222 وحدة صناعية بالغردقة

ـ العالم يعترف بنجاح الاقتصاد المصرى.. شهادات دولية جديدة ترصد «ثمار الإصلاح ».. والنمو يسجل 5.6% خلال آخر 6 أشهر.. و14 مليار دولار استثمارات فى أدوات الدين.. ووزير المالية: الأرقام فاقت التوقعات.. وقيادات بنكية: 45 مليار دولار تدفقات منذ تحرير سعر الصرف

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ـ نهاية الفساد.. السجن 12 عاما لسعاد الخولى بقضية الرشوة

ـ «المشنقة» تنتظر «مافيا المخدرات».. الحكومة توافق على مشروع قانون يقضى بالإعدام لكل من جلب أو صدّر مواد مخدرة.. ومدبولى: هناك إقبال من المؤسسات والشركات العالمية على الاستثمار فى مصر ونظرة إيجابية دولية للإصلاحات الاقتصادية

ـ عبد الفتاح: «مش على راسنا بطحة».. صراع الأهلى والزمالك على جثة الحكام

ـ حصاد التعاون المصرى الفرنسى فى الصحة.. 30 مليون يورو لتطوير وحدات طب الأسرة فى 5 محافظات

ـ "الكهرباء" تنتهى من أعمال الربط مع السودان وتستعد لـ" السعودية وقبرص"

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