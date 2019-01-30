شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الجيزة" تضبط مخزنا يتاجر فى المنتجات المهربة والمغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مديرية الصحة بالجيزة، من ضبط، مخزن غير مرخص بمنطقة الهرم يقوم بالاتجار فى مضبوطات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون قمع الغش والتدليس.

كما تم ضبط محل اتجار نباتات طبية يبيع منتجات على أنها علاج المرضي بدون تسجيل بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

تمت الحملة بتوجيه من الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بالاشتراك مع كل من الدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بالجيزة والعميد مصطفى البكري، رئيس مباحث تموين الجيزة.