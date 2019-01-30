رئيس "صرف القاهرة": انضمام 9 سيارات شفاط نافورى جديدة لأسطول الشركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، انضمام 9 سيارات شفاط نافورى جديدة لأسطول الشركة لتعظيم قدراتها وقت الأزمات واستخدامها فى أعمال التطهير حال وجود سدد غير عادى بالشبكات. وأشار حسن، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد للشبكات مستمرة وتتم وفقا لجدول زمنى والضرورة أولوية، كما حدث بشوارع الشرابية وإعادة الشئ لأصله ورصف الشوارع. وفى سياق متصل، تم استلام 4 طلمبات حلزونية ذات قدرات عالية، وجارٍ تركيبها بمحطة البركة، فى إطار رفع كفاءة المحطات وأعمال الإحلال والتجديد، مؤكدا أن المناطق العشوائية التى تم حصرها عبارة عن 6 مناطق كبرى و50 منطقة صغرى ومتخللات داخل مناطق مخدومة، كما أن أكثر من 800 ألف نسمه جارٍ تنفيذ مشروعات لتوفير الخدمى لهم، ومتوقع الانتهاء منها في منتصف العام الحالى.















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