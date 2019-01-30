مصر | تجديد حبس عاطلين لحوزتهما كيلو هيروين بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لحوزتهما كيلو هيروين بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وزنت حوالى 1 كيلو جرام، و350 جرام كوكايين.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام كلا من:"م.ع" عاطل، و"ع.خ" عاطل، بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، للقبض على المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين بلغت حوالى 1 كيلو جرام، و350 جرام كوكايين.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 638 لسنة 2019 جنح المعادى، وأخطرت نيابة جنوب القاهرة التى باشرت التحقيق،.

وواجه المستشار فهد مجدى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى بركات، رئيس النيابة والمستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، المتهمين بالواقعة واعترف أحدهما بالتعاطى وأنه كان فى طريقه لشراء المخدر من المتهم الثانى فيما أنكر الثانى عن نفسه تهمة الاتجار، وأمر بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات.

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حددت محكمة جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، والمستشار معتز صادق، وسكرتارية علاء رزق وأحمد الحسينى، جلستى 5 و7 فبراير المقبل، بنظر 3 دعوات مقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين، من خريجى التعليم المفتوح.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد سامح عاشور نقيب المحامين يتهمه فيها كل من:"أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، بالبلطجة والتعدى على حق الطالب فى العمل.

واستند مقدمى البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.