أخبار مصر | مرصد الأزهر: منتدى شباب صناع السلام لم يكن ترفيهيًا واختيار المشاركين استغرق عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر: منتدى شباب صناع السلام لم يكن ترفيهيًا واختيار المشاركين استغرق عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "شباب منتدى صناع السلام"، حاضر فيها النائبة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد عبد الفضيل، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ورهام عبد الله، مشرف وحدة اللغة الأردية بمرصد الأزهر، وياسمين عبيد، إحدى المشاركات في منتدى شباب صناع السلام في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب.

في بداية الندوة أوضح محمد عبد الفضل أن فكرة منتدى شباب صناع السلام منبثقة من برنامج جولات حوار حكماء الشرق والغرب، وهي تهدف لصناعة حوار جاد وهادف بين شباب العالم، وتكوين شباب عالمي يخاطب العالم بأفكار متحضرة تساعد في نشر السلام العالمي وتقبل الآخر دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لونه، مشيرًا إلى أن اختيار شباب المنتدى استغرق عامًا كاملًا، كما أن المنتدى لم يكن ترفيهيًا على الإطلاق، وستكون هناك نسخة ثانية للمنتدى في القاهرة.

ومن جانبها أوضحت النائبة جهاد عامر أن الاختلاف هو ثروة هذه الأمة، والحوار الجاد في إطار الاختلاف يرسي مفاهيم متعددة تخدم السلام، مضيفةً أن الحوار المفتوح مع الشباب ينتج عقليات متفتحة قادرة على التعايش السلمي المشترك، لهذا تعد تجربة المنتدي نموذجًا ناجحًا ومضيئًا، لأنها اعتمدت على تخطيط استراتيجي ورؤية واضحة.

وفي ذات السياق أكدت رهام عبدالله أن بناء السلام لن يحدث بدون حوار جاد يزيل كل الأفكار المغلوطة عن الآخر، لذا حرصنا على اختيار الشباب المشاركين في المنتدى بعناية فائقة وبشروط شفافة بدون مجاملة أو واسطة، لأنه سيقع عليهم مسؤولية كبيرة في المستقبل وهي قيادة حوار جاد يجمع بين الشرق والغرب.

ومن ناحيتها قالت ياسمين عبيد، إحدى المشاركات في المنتدى، أنه قبل عقد المنتدى كان لدى بعض المشاركين اعتقاد بأن مؤسسة الأزهر تخدم الأزهريين فقط، ولكن تجربتي في المنتدى، ومعي غير الدارسين في الأزهر، أثبتت خطأ هذا الاعتقاد، وأن الأزهر يقدم خدماته للجميع دون النظر إلى الدين أو المعتقد، كما أن تجربتنا في المنتدى علمتنا الكثير من أسس الحوار البناء والأفكار التي ترسخ للمواطنة وحب السلام وقبول الآخر.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.