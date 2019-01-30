أخبار مصر | أشرف مرعي: مصر تبذل جهودا واسعة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف مرعي: مصر تبذل جهودا واسعة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة عانوا خلال الفترات السابقة من التهميش الذي أنهاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم (١٠) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٨، وتخصيص العام الماضي عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "مرعي" خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي لشئون الإعاقة اليوم الأربعاء، بمعرض الكتاب تحت عنوان "الاشخاص ذوي الإعاقة من الاستثناء إلى المساواة في التشريعات" أن مصر تبذل جهودًا واسعة في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجلات.

ووجه "مرعي"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي وكل من ساهم في تقديم البنية التشريعية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وقام المشرف العام على المجلس خلال الندوة بعرض إنجازات المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال العام الماضي، وطرح ومناقشة الثقافة المنتشرة في المجتمع المصري عن الأشخاص ذوي الإعاقة والعادات والتقاليد والمصطلحات التي يستخدمها المجتمع ووسائل الإعلام عند تناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهدى الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة بإهداء الدكتور عبد الهادي القصبي درع المجلس التذكاري تقديرًا لجهوده التي لايمكن إحصائها في خدمة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

ويشارك المجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ للعام السادس على التوالي في فاعليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج خاص وورش فنية وندوات متخصصة.

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد أيام قليلة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد إنتهاء عام 2018 ؛ عام الاشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبداية عام جديد من الأنشطة والفاعليات.

يحرص المجلس القومي لشئون الإعاقة بشكل دائم ومستمر على متابعة تنفيذ سبل الإتاحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار ذلك قام المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بتوفير نسخة الكترونية من مجلة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، بصيغة مقروءة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.