أخبار مصر | عبد الهادي القصبي: قانون الأشخاص ذوي الإعاقة سيثبت للعالم أنه مدرسة تشريعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الهادي القصبي: قانون الأشخاص ذوي الإعاقة سيثبت للعالم أنه مدرسة تشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الدستور المصري ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز، فضلًا عن اتخاذه جميع التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، لافتا إلى أن الدستور يلزم الدولة بضمان جميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "القصبي" خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي لشئون الإعاقة اليوم الأربعاء، بمعرض الكتاب تحت عنوان "الاشخاص ذوي الإعاقة من الاستثناء إلى المساواة في التشريعات إلى أنه سيأتي الوقت الذي يثبت فيه القانون رقم (١٠) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٨ أمام العالم أجمع أنه مدرسة تشريعية حققت طفرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع: "لولا وجود قيادة سياسية حكيمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لما خرج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النور"

ووجه "القصبي" الشكر للرئيس السيسي والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وجميع النواب مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق على قانون تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لأنها الجهة التي ستابع تنفيذ قانون الإعاقة وتتابع عمل الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ بنود القانون.

ويشارك المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ للعام السادس على التوالي في فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج خاص وورش فنية وندوات متخصصة.

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبعد أيام قليلة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبعد إنتهاء عام 2018؛ عام الاشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبداية عام جديد من الأنشطة والفاعليات.

ومن جانبه تعاون المجلس مع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب لتوفير الإتاحة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكان، ومنها دخول الأشخاص ذوي الإعاقة المعرض طوال أيامه بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، وكذلك تسهيل اجراءات الدخول للأفراد والسيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير خصم 50% على كافة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كارنيه الإعاقة، وتخصيص مكان للمجلس بمكتب الاستعلامات بمعرض الكتاب للرد على استفسارات رواد المعرض الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة أنشطة وفعاليات المعرض.