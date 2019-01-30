انت الان تتابع «تُوفي بأزمة قلبية».. 10 أسباب تؤدي للموت المفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عدد من الحالات المصابة بأزمات قلبية ينقلون تجاربهم الأليمة مع «القاتل الصامت».. كيف تطورت الأعراض لأزمات تسببت في إجرائهم جراحات القلب المفتوح ولماذا يكثر الموت المفاجئ؟

قالوا مات «إيه دا مات إزاي.. بالسكتة القلبية».. تساؤل فطري سرعان ما يقفز إلى عقول وأذهان الجميع حين يموت أحد الأشخاص المقربين أو المعروفين لديهم فجأة دون أي أعراض جانبية سابقة أو تاريخ مرضي سابق يتسبب في حالة الوفاة لشباب في عمر الزهور، كثُرت في الآونة الأخيرة حالات الموت المفاجئ إثر أزمة قلبية، وترك الحزن يسكن في قلوب محبيهم، فما السبب وراء كل ذلك ومن المسئول عن تلك الفاجعة وهل يقرر القلب وحده أن يتوقف فجأة أم أنه لا يكون سليمًا وبه عِلة وصاحبه لايدري وما حالات القلب التي يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية مفاجئة.. وكيف يتم الوقاية من الموت المفاجئ؟

قبل يومين غادرت الدكتورة هبه خفاجي، أستاذ مساعد علاج الأورام بمستشفى قصر العيني، الحياة قبل أن تكمل عقدها الثالث إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة بالغة للمقربين منها، فجأة توقف القلب فماتت الطبيبة التي وهبت نفسها لمداوة مرضى الأورام والسرطان في أنحاء متفرقة من المحافظات المصرية قبل أن تُسعف نفسها. لم

قبل يومين غادرت الدكتورة هبه خفاجي، أستاذ مساعد علاج الأورام بمستشفى قصر العيني، الحياة قبل أن تكمل عقدها الثالث إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة بالغة للمقربين منها، فجأة توقف القلب فماتت الطبيبة التي وهبت نفسها لمداوة مرضى الأورام والسرطان في أنحاء متفرقة من المحافظات المصرية قبل أن تُسعف نفسها.

لم تكن خفاجي التي عُرِفت باسم «طبيبة الغلابة» وحدها من ماتت بـ«السكتة القلبية» أو ما يُعرف بتوقف القلب المفاجئ، ولكن هناك مئات الحالات التي غادرت الحياة بنفس الأسباب دون الإصابة سابقًا بنوبة توقف قلب مفاجئ أو وجود تاريخ شخصي أو عائلي من الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.. رحلوا جميعًا وتركوا لنا تساؤلات لا تزال تعصف بأذهان الجميع وتُثقِل قلوبهم بوجع الفراق.

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هل من الممكن أن يكون شخص ما يعاني من أزمة قلبية ويعمل قلبه بكفاءة منخفضة ويعيش عمرًا طويلًا أو شخص آخر يكون قلبه سليما تمامًا ويعمل بكفاءة عالية ويتوقف فجأة دون سابق إنذار أو أعراض أو أسباب ظاهرة أو تاريخ مرضي؟

جورج كامل، أحد المرضى المصابين بالقلب يحكي عن تجربته مع المرض حين تعرض لنوبات قلبية مفاجئة في أوقات كثيرة يرجعها لأسباب وراثية وأخرى غير معلومة، يروي: «من 3 سنين تعبت فجأة (أزمة قلبية) وأنا بالعب كورة، وبعد الفحوصات والتحاليل اكتشفت إن عندي تمدد في الشريان الأورطي ولازم عملية عاجلة، مع العلم إن عمري ما شكيت بمشكلة في القلب ومش باشرب سجاير وجسمي رياضي وباجري أسبوعيًا».

وعن الخط الفاصل بين الحياة والموت لمرضى القلب يقول كامل إن «الدكاترة قالولي كويس إن الأزمة دي جاتلك وانت صاحي وأصحابك وقفوا جنبك، لو كنت نايم وجتلك الأزمة كنت مُت.. والحمد لله عملت عملية قلب مفتوح وبقيت زي الأول وأحسن».

نوبة أم أزمة قلبية؟

السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ وغير متوقع لوظائف القلب والتنفس والوعي، وعادةً ما تنتج عن اضطراب كهربائي في القلب يعطل حركة ضخ الدم إلى باقي الجسم.

ويختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، التي تحدث عند عرقلة تدفق الدم إلى جزء من القلب ومع ذلك، فإن النوبة القلبية يمكن أن تسبب اضطرابًا كهربائيًا في بعض الأحيان، يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ ثم الوفاة.

قسم الرعاية الصحية Mayo Clinic (مايو كلينك) في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أفضل المستشفيات العالمية في علاج أمراض القلب والجراحات القلبية وضع توصيات طبية لمرضى القلب وعرّف السكتة القلبية المفاجئة بأنها حالة طبية طارئة، قد تسبب الموت المفاجئ للقلب، إذا لم تعالج على الفور.

في ظل الرعاية الطبية المناسبة والسريعة، تزداد فرص النجاة ويمكن أن يحسن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) مع ضغط الصدر فقط، لدقيقتين قبل الاتصال بالخط الساخن أو العلاج باستخدام جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان، أو حتى إجراء ضغطات على الصدر، كل ذلك قد يزيد من فُرص البقاء على قيد الحياة حتى وصول أخصائيي حالات الطوارئ.

«المشكلة ليست في القلب».. يقول الدكتور أحمد فتحي، مدير معهد القلب القومي سابقًا إن المشكلة الرئيسية في نوبات القلب المفاجئة تكون في الشريان التاجي المغذي الرئيسي للقلب الذي يبدأ في تكوين «تكلسات دهنية» داخل جدار الشريان «كوليسترول» دون الشعور بها وتصبح الشرايين مسدودة بالكوليسترول والرواسب الأخرى ما يحد من تدفق الدم إلى القلب.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة إطلاق القلب للنبضات الكهربية على نحو سلس، ويرجع ذلك إلى نوعية الأكل والدهون المشبعة وهذه المشكلة ليس لها علاقة بالعمر، مطالبًا المرضى بالإكثار من تناول الخضراوات والابتعاد عن اللحوم الحمراء.

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تكون أعراض السكتة القلبية المفاجئة فورية وجذرية، وتشمل: انهيارًا مفاجئًا، توقف النبض وتوقف التنفس مع فقدان الوعي وأحيانًا تسبق العلامات والأعراض الأخرى السكتة القلبية المفاجئة.

وقد تشمل الشعور بالإرهاق، أو الإغماء، أو فقدان الوعي، أو الدوار، أو ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو الضعف، أو الخفقان أو القيء. ولكن عادة ما تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار.

اذهب إلى طبيبك بسرعة إذا عانيت نوبات متكررة من ألم الصدر أو شعور بعدم الراحة فيه أو خفقان في القلب أو ضربات قلب غير منتظمة أو سريعة أو صفير أو ضيق في النفس غير مبررين أو إغماء أو شبه إغماء، أو إذا شعرت بدوار أو بدوخة إذا كانت تلك الأعراض مستمرة، ينبغي عليك الاتصال بـ 911 أو بالمساعدة الطبية الطارئة.

عندما يتوقف القلب، يمكن أن يؤدي نقص الدم المحمل بالأكسجين إلى تلف المخ في بضع دقائق فقط ويمكن أن يحدث الموت أو تلف الدماغ الدائم في مدة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى ست دقائق، حيث يشكل الوقت عاملاً حرجًا عندما تساعد شخصا فاقد الوعي ولا يتنفس اتخذ إجراء فوريا.

تحقق بسرعة من تنفس الشخص الفاقد للوعي إذا لم يكن يتنفس بشكل طبيعي، فابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي اضغط على صدر الشخص بقوة وبسرعة بمعدل 100 حتى 120 ضغطة في الدقيقة، وإذا كنت مُدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي، فافحص المجرى الهوائي للشخص وطبق تنفس الإنقاذ بعد كل 30 ضغطة.

إذا لم تكن مُدربًا، فاستمر فقط في ضغط الصدر واسمح للصدر أن يعلو بالكامل بين الضغوط واستمر في القيام بذلك حتى يؤتى جهاز إزالة رجفان القلب المحمول أو حتى وصول موظفي الطوارئ.

نظرًا لأن توقف القلب المفاجئ يرتبط في الأغلب بمرض الشريان التاجي، فالعوامل نفسها التي تعرضك لمرض الشريان التاجي قد تجعلك كذلك عرضة للإصابة بتوقف القلب المفاجئ. وهذه تشمل: تاريخ عائلي من الإصابة بمرض الشريان التاجي، التدخين وارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو السمنة المفرطة والإصابة بداء السكري وأحيانا نمط الحياة الخامل يكون سببًا مباشرًا لذلك مع الإفراط في شرب الكحوليات.

عندما يحدث توقف القلب المفاجئ، يكون الدماغ هو أول جزء في الجسم يعاني، لأنه على عكس الأعضاء الأخرى لا يوجد لديه احتياطي من الدم الغني بالأكسجين، فهو يعتمد بالكامل على قدر متواصل من الدم. ويمكن لانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ أن يسبب فقدان الوعي.

إذا لم يعد نظم قلبك بسرعة إلى نظمه الطبيعي، فستتم الإصابة بتلف الدماغ وتؤدي إلى الوفاة، ولكن إذا استمر توقف القلب المفاجئ لأكثر من 8 دقائق، فستكون فرص النجاة نادرة.

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لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة خطر الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة، لذلك التقليل من خطر الإصابة هو أفضل استراتيجية، وتشمل الخطوات إجراء فحوص منتظمة، وفحوص الكشف عن مرض القلب، والعيش حسب نمط حياة صحي للقلب من خلال اتباع النهج التالية:

وإذا كنت عرضة لخطر زائد للإصابة بتوقف القلب المفاجئ، يمكنك أيضًا التفكير في شراء جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) لاستخدامه بالمنزل، ولكن قبل شراء أحد الأجهزة، ناقش هذا القرار مع طبيبك يمكن أن تكون الأجهزة المزيلة للرجفان الخارجية الآلية باهظة الثمن، ولا يشملها التأمين الصحي دائمًا.