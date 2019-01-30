شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس والبطريرك السرياني يصلان كنيسة الأنبا أنطونيوس في المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في زهراء المعادي، رفقة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.

يلتقى البابا تواضروس والوفد السريانى الذي يترأسه البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني ما يقرب من 1200 شاب من قطاع جنوب القاهرة الذي يضم إيبارشيتي حلوان والمعادي وكنائس مصر القديمة.

يشارك في اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال، أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمسؤول عن أسقفية الخدمات.

دخل البابا والبطريرك السريانى على دقات أجراس الكنيسة، والمارش الكنسي الذي قدمته فرقة الكشافة، وزغاريد الحضور، فيما أصطف فريق الألحان استعدادًا لدخولهم الكنيسة.