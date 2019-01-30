شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي 10 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، في الفترة من 10 إلى 12 فبراير المقبل، في مدينة دبي، وتتبنى توجّها رئيسيا يتمثل في التركيز على الإنسان في كل مكان حول العالم ومستقبل المجتمع الإنساني لخدمة أكثر من 7 مليارات إنسان.

قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعل القمة العالمية للحكومات منصة لـ140 حكومة حول العالم، لتصبح مختبراً ومنصة عالمية وملتقى للعقول والخبرات ومستشرفي المستقبل لتجسيد رؤى سموه في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف في بيان تلقت «المصري اليوم» نسخة منه عقب «حوار القمة العالمية للحكومات»، الأربعاء، أن «القمة أصبحت مصدر إلهام للحكومات والشعوب بما تقدمه من نماذج عالمية ناجحة للتنمية تؤدي فيها التكنولوجيا والتجارة الدولية دوراً أساسياً في تطوير العلاقات بين الحكومات والشعوب لضمان مستقبل أفضل للمجتمع الإنساني وترسيخ معايير السلم المجتمعي والعالمي».