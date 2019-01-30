شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: نقل 53 أسرة من الدويقة إلى الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة اتخذت إجراءات احترازية منذ نحو عام بعد إرسال لجنة علمية جيولوجية تدرس منطقة الدويقة وطبيعتها وأكدت أنها منطقة خطرة وتم إخلاؤها منذ أكثر من عام.

وأضاف صديق، خلال مداخلية هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لو لم يتم إرسال اللجنة العلمية إلى الدويقة كانت حدثت كارثة عام 2008 بعد انهيار صخرة الدويقة.

وتابع المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن الحكومة لم تصبح مثل السابق حكومة رد فعل، موضحا أنه تم إرسال لجنة علمية جديدة إلى منطقة الدويقة واستخلصت إلى أن هناك احتمالية سقوط صخور أخرى من تلك المنطقة، مع وجود صرف صحي واستخدمات المياه بطريقة غير طبيعية ومع طبيعة تلك المنطقة الجبلية قد تحدث انهيارات.

وكشف مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم نقل 82 أسرة من منطقة الدويقة كونهم قد يتعرضوا للخطر وتم نقل 53 أسرة إلى حي الأسمرات إقامة دائمة وحصلوا على وحدات سكنية، وسيتم نقل باقي السكان تباعا في أسرع وقت.