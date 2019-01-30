شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي الملك عبدالله في مستهل زيارته إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وبحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية الدول الست في شأن عدد من القضايا الإقليمية وتطوراتها، والمُقرر عقده غداً في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء مع جلالة الملك تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز أطر التضامن وآليات العمل العربي المُشترك في مواجهة كل التحديات التي تشهدها المنطقة، واستمرار المساعي الرامية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد العربية على نحو يُلبي تطلعات شعوبها في العيش في سلام ومزيد من الرخاء.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضاً الشأن الفلسطيني، والجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واختتم حافظ تصريحاته، مشيراً إلى أن وزراء خارجية الدول الست من المُنتظر أن يجتمعوا غداً لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام، فضلاً عن التشاور حول سُبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم من أجل التصدي للتحديات المشتركة الراهنة.