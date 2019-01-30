شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية: أتعرض لمضايقات لارتدائي الحجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية دعاء فاروق، إنها تعرضت لمضايقات لارتدائها الحجاب، مضيفة: «لبست الحجاب من 16 سنة وعمرى ما شفت سيدة غير محجبة وسألتها ليه مش لابسة الحجاب».

وأوضحت «فاروق» خلال لقائها في برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc» اليوم الأربعاء، أن هناك من هاجمها سواء بأسلوب رقيق أو عنيف على ارتدائها الحجاب بحجة أنه ليس فرضا من الله عز وجل.

وتابعت: «أنا لست متخصصة.. أنا سيدة في حالى لكنى بدافع عن الحجاب».