شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تحضيري استعدادًا لحملة «١٠٠ مليون صحة» بالشرقية بحضور مشرفي الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الصحة بالشرقية اليوم الأربعاء اجتماعاً تحضيرياً للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية تحت شعار ١٠٠ مليون صحة بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وذلك برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور خالد فوزي المشرف العام على المبادرة بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، والمهندس طارق سعد مساعد وزيرة الصحة لشئون مركز المعلومات، وبحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومنسقي الحملة بالإدارات الصحية والمستشفيات بقاعة الاجتماعات بنقابة الأطباء بالزقازيق.

حيث تم مناقشة الإستعدادات الخاصة بالحملة والتي ستبدأ في محافظة الشرقية أول مارس القادم ضمن المرحلة الثالثة ولمدة شهرين، وتم شرح وتوضيح الأدوار لكل فرق العمل المشاركة ونظام العمل خلال أيام الحملة، كما تم توضيح ما تم خلال عمل المرحلة الأولي والثانية لضمان نجاح المرحلة الثالثة، والوقوف على التجهيزات اللازمة سواء لمراكز العلاج أو مراكز الإحالة أو معامل الفحص، أو النقاط الثابتة التي سيتم العمل بها بخلاف النقاط المتحركة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة مناظرة جميع الأماكن التي سيقدم بها الخدمة ورفع كفاءة الوحدات الصحية وعمل الصيانة اللازمة لها مع توفير وتجهيز أماكن إنتظار للمواطنين.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الوصول إلى الأعداد المستهدفة بالحملة والتي تصل لأكثر من 4 مليون مواطن بالمحافظة وأنه سوف يتم العمل في 341 منشأة صحية بالمحافظة كنقاط ثابتة وذلك بخلاف النقط المتحركة بمشاركة 1365 فريق عمل بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة، والمجتمع المدني، ومن خلال دعوة المواطنين وتعريفهم بأهمية المبادرة الرئاسية، ووصول الخدمة لجميع المواطنين سواء «بالمنشآت الحكومية، والجامعة، والنوادي، والمصانع.. وخلافه».