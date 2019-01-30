شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الجيزة»: إصلاح الخط المغذي لحدائق الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة في إصلاح خط قطر ٥٠٠ مم المغذي لمنطقة حدائق الأهرام كانت الشركة قد تلقت بلاغا بحدوث كسر بخط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة بطريق الواحات بأكتوبر. وأصدر المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تعليماته بالتوجه إلى مكان الكسر وتوجيه فرقة من شبكات الهرم وتم إصلاح الكسر وتم إعادة فتح المياه.

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