شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني في القاهرة يستقبل نظيره الفيتنامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح نظيره سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية كونج تران ثانه، وذلك اليوم الأربعاء، في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

ووضع السفير دياب اللوح نظيره الفيتنامى خلال اللقاء في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين ومضاعفة الاستيطان وتهويد القدس واستمرار حصار قطاع غزة، وشكره على دعم بلاده ومتابعتها للأحداث الدائرة في فلسطين.

وأكد الطرفان في ختام لقائهما على أهمية الاستمرار في التواصل فيما بينهما لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.