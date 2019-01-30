شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة السيسي وسكرتير الأمن القومي الروسي يبحثان تكثيف التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، في قصر عابدين الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة مع نظيرها الروسي نيكولاى باتروتشيف، سكرتير مجلس الأمن القومى الروسي، الذى زار القاهرة مؤخرا تلبية لدعوة مستشارة الرئيس للأمن القومى.

وترأس باتروتشيف وفدا رسميا رفيع المستوى تضمن نائب وزير الخارجية ونائب وزير العدل ونائب وزير الداخلية ونائب جهاز المخابرات العامة المعنى بمكافحة الإرهاب وكبار المسؤولين العسكريين فى وزارة الدفاع الروسية والمسؤولين المعنيين بالطيران الفيدرالي وكذلك كبار مسؤولي الأمن وتكنولوچيا المعلومات وكبار مسئولي الأبحاث الچيولوچية والتعدينية ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية ومسؤولى المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، كما تضمن الوفد عددا من مديري إدارات الأمن والسياسة في مجلس الأمن القومي الروسي فضلاً عن السفير الروسي بالقاهرة.

وشارك في جلسة المباحثات من الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشاري رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب والمناطق النائية والحدودية وكبار المسؤولين المعنيين في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والبترول والثروة المعدنية والطيران المدنى وتكنولوچيا المعلومات وكبار المسؤولين المعنيين بموضوعات الأمن السيبرانى وكبار مسؤولى هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المعنيين بالمنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، كما شارك في المباحثات أمين عام مجلس الأمن القومى المصرى.

تأتي زيارة باتروتشيف كأول خطوة لتنفيذ اتفـاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيچى الذي وقع عليه الرئيسان المصرى والروسى خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لروسيا فى شهر أكتوبر الماضى.

تناولت المباحثات بين الجانبين بحث سبل تكثيف التعاون فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وحيث وصل هذا التعاون بالفعل الى مستويات جيدة ومتنامية في الفترات الأخيرة، كما شدد الجانبان على أهمية تجنب الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولى مع الأطراف التي تساند الإرهاب دعماً وتمويلاً وتسليحاً وحماية.

كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية في ضوء بدء الخطوات التنفيذية لبناء أول محطة للطاقة النووية السلمية في مصر بشراكة روسية، وبما تمثله هذه المحطة من رمز تاريخى في العلاقات بين البلدين يضاف الى رمز السد العالى.

كما تناولت المباحثات الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، والتي تمثل مركزاً محورياً للإنتاج الصناعى المشترك ولتوطيد الصناعة ونقل التكنولوچيا وتدريب العمالة المؤهلة.

من ناحية أخرى، تم أثناء المباحثات بحث سبل التعاون بين مصر وروسيا في مجال البحث والاستكشافات الچيولوچية والتعدينية فى ضوء خبرات الجانب الروسى في هذا المجال.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الخطوات الجادة التي يتخذها الجانب الروسى في اتجاة استئناف حركة الطيران الى مصر بكافة مقاصدها قريباً وكذلك تم استعراض كافة الجهود المكثفة التي قامت بها مصر بحيث أصبحت مطاراتها جميعاً تطبق أعلى معايير السلامة والأمان.

كما بحث الطرفان إمكانيات وسبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تكنولوچيا وأمن المعلومات وبصفة خاصة ما يتعلق بالأمن السيبرانى مدنياً وعسكرياً وقد شهدت المباحثات المطولة بين الجانبين تبادل وجهات النظر والمواقف بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ليبيا وسوريا، حيث التقت مواقف الطرفين في ضرورة تسوية هذه الازمات سلمياً وسياسياً وفى إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها العسكرية والمدنية ووحدة أراضيها.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية.

وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز والمتنامى من التشاور والتعاون بين البلدين على كافة المستويات وفى مختلف مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الروسى.