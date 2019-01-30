شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفريق أحمد شفيق.. والعزاء بمسجد المشير طنطاوي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الأربعاء، وفاة اللواء محمد شفيق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، وشقيق الفريق أحمد شفيق. ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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