شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: أرفض إغلاق «قومي المرأة» أبوابه في وجه المتضررات من «الأحوال الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إغلاق المجلس القومي للمرأة أبوابه في وجه المتضررات من قانون الأحوال الشخصية ومنعهن من حضور جلسة الحوار المجتمعي التي يقيمها والخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

وأدان «فؤاد» في بيان هذا التصرف واصفا إياه بالغير لائق معلقا بكيف لمؤسسة من مؤسسات الدولة معنية في المقام الأول بشؤون المرأة أن تغلق أبوابها في وجه سيدات مصر العظيمات، واصفا ما حدث بانتقاص من حقوق المرأة.

وطالب «فؤاد» المجلس القومي للمرأة باحتواء الجميع واحترام حق المرأة في التعبير عن رأيها وعرض المشكلات التي تواجهها والتي ينبغي أن يكون المجلس أول المدافعين عنها والمشاركة في وضع حلول لهن، فالمرأة هي الأم والابنة والزوجة والجدة والعمة والخالة.

وشدد «فؤاد» على ضرورة الحوار الهادئ الذي يشمل جموع النساء من أجل الوصول إلى طرح غير منحاز يعالج المشاكل المجتمعية الحقيقية، ولابد من احتواء مطالب الجميع فهناك اختلافات بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة وهو ما يحتم علينا أن نحتوي الجميع ونحاول قدر المستطاع ترجمة مطالبهم إلى قوانين تلبي احتياجاتهم دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وأختتم «فؤاد» حديثه أننا كمشرعين نتحمل مسؤولية آلام المواطنين فالمسؤولية تكليف وليست تشريف، وأمانة تحتم علينا تحقيق العدالة بين الناس لا الانحياز والتصارع، وهو ما يتطلب حوار مجتمعي حقيقي يضم جميع الأطراف والمعنيين على مائدة الحوار للتوصل لحلول تداوي آلام الجميع.

وأقام المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، جلسة حوار مجتمعي حول الأحوال الشخصية، وعند توجه المتضررات للدخول تم منع البعض من الدخول وإغلاق البوابات في وجوههن.