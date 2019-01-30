شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة أمام البرلمان لاحتساب الأجور وفقًا لعدد ساعات العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى كل من وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، لاحتساب الأجور وفقًا لعدد ساعات العمل بين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقالت «عتمان» في مقترحها، إن ربط تواجد العامل بأدائه وإنتاجه والمساواة في الأجر وفقًا لعدد ساعات العمل، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع.

وأكدت على أن مقتضيات المصلحة العامة، تقتضي تنظيم وقت العمل اليومي وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج وتوزيع ساعاته.

كما أكدت على أن تطبيق هذا المبدأ يُعد بمثابة خطوة جيدة لإدارة وحدات الدولة بأسلوب اقتصادي سليم، مما سيعود بالنفع على كل من العامل والدولة، بحيث سيمكن رؤساء العمل وجهات العمل المسؤولة عن التمييز بين العامل المحسن، ومن يتماطل في أداء العمل، كما أن تطبيق البند سيكون حافزا للعمال على زيادة إنتاجه.

وشددت عضو البرلمان على أهمية أن تقوم الدولة بخلق أجواء مناسبة للعمل وتهيئة المناخ اللازم وتوفير الموارد والإمكانيات والمستلزمات، وتحفيز العمل معنويًا وماديًا، حتى يعطي العامل أفضل ما لديه.