شكرا لقرائتكم خبر عن نقل طالب بشمال سيناء للعلاج بمستشفى الحسين على نفقة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء عن استجابة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لطلب أسرة طالب أزهري بالعريش ونقله إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج على نفقة الأزهر الشريف.

وأكد محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في بيان، أنه تم نقل الطالب محمد أشرف عثمان بالصف الخامس الابتدائي بمعهد العريش القديم، من العناية المركزة بمستشفى العريش العام إلى مستشفى الحسين الجامعي نظرا لخطورة حالته.

وذكر «عبدالعظيم»، أنه تم توفير سيارة إسعاف لنقل الطالب وسيارة أخرى لنقل أسرته إلى القاهرة بالمجان بناء على توجيهات الإمام الأكبر.

وأشار إلى أن قيادات الأزهر الشريف تتابع الحالة الصحية للطالب لحظة بلحظة.. موجها الشكر والتقدير إلى قيادات المحافظة ووكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والقيادات الأمنية بالمحافظة والطاقم الطبي بمستشفى العريش العام، على سرعة نقل الطالب وتيسير جميع الإجراءات.