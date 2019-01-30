شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يصدّق على استمرار العمل بتوجيهات نقل جثامين المغتربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدّق الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على استمرار العمل بالتوجيهات السابقة التي أصدرها أثناء نقل المصريين المتوفين بالكويت والخاصة بنقل أي حالات وفاة مستقبلية وشحنها من وإلى جميع المحافظات التي بها مطارات إقليمية، وتسيّر إليها مصر للطيران رحلات داخلية. ويتم ذلك بعد اتخاذ ومراجعة إجراءات تأمين هذه الجثامين سواء بالنسبة للمطارات أو مصر للطيران.

يذكر أن وزير الطيران المدني قد أعلن تطبيق نسبة خصم 50% على شحن جثامين المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن بدلا من 25%، بالإضافة إلى نقلهم على شبكة الخطوط الداخلية لمصر للطيران مجانا وذلك تخفيفا وتيسيرا على أسر المتوفين.