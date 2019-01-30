شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع إجراءات إنقاذ طفلى واقعة التعذيب فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إجراءات إنقاذ الطفلين اللذين ظهرا فى الفيديو الخاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة، والذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تلقى بلاغًا به من جريدة "صوت الأمة" وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزى بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، وتم توجيه الفريق ومأمور الضبط القضائى بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ وحال ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ ال‘جراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يشار إلى أنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة، تقريبًا تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق، وطفل 14 عامًا يعانى من إعاقة ذهنية، وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لتوفير دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها حال عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كل الرعاية لهم.