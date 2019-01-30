شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "القومى للسكان" يبحث مع ممثل اليونيسيف فى مصر تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، برونو مايس ممثل اليونيسف فى مصر، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار تعزيز سبل التعاون بين المجلس واليونيسيف.

وأكد الدكتور عمرو حسن، أهمية التعاون مع اليونيسيف وكل الجهات الدولية للمساهمة فى حل القضية السكانية، للوصول بالمجتمع المصرى إلى التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، ليصبح قادرًا على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقى بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية.

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر تحتاج إلى المزيد من الوعى بأبعادها ومخاطرها على الفرد والمجتمع، فرغم أن هذه المشكلة متعددة الجوانب إلا أنها فى الأساس مشكلة تحتاج إلى وعى، مؤكدًا أهمية التثقيف السكانى فهو يعد من أساسيات الوعى بالقضية السكانية.