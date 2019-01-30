شاهد في دقيقة.. صخرتا الدويقة بين 2008 و2019.. ماذا تغير في الحادثين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الرزاز بحي منشأة ناصر غرب القاهرة، انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بالمنطقة. توقع الكثيرون أن يتسبب ذلك في حدوث كارثة مشابهة لانهيار صخرة الدويقة في عام 2008، والتي حدثت على بعد خطوات من منطقة الرزاز، لكن تحرك الحكومة كان سريعا في نقل السكان الموجودين في المناطق الخطرة، الأمر الذي منع كارثة محققة كان سوف ينتج عنها عشرات الضحايا. الفرق بين الحادثين وكيف تحركت الحكومة نرصدها لكم في الفيديو التالي:

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