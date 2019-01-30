شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": أجرينا 83 ألف عملية بقوائم الانتظار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حملة القضاء على قوائم الانتظار بدأت فى 6 يوليو 2018، وشهدت مشاركة 157 مستشفى فى الحملة، وتم القضاء على قوائم الانتظار فى 6 أشهر بإجمالى 83 ألف عملية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض المرضى كانوا ينتظرون على القوائم لـ3 سنوات للحصول على العلاج.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، تستهدف منع تراكمات قوائم الانتظار، كما سيتم إضافة تخصصات جديدة، مؤكدًا أن العلاج بقوائم الانتظار مجانية تمامًا.