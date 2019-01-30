شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: أهالى الدويقة يذهبون للوحدات الجديدة بشنطة الملابس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدات المُسلّمة لأهالى الدويقة مجهزة بالكامل، ولا تحتاج إلى أى شىء، مضيفًا: "الوحدات التى تم تسليمها للأهالى مجهزة، والمواطنون لا يذهبون إلا بشنطة الملابس فقط، والشقة مجهزة بالكامل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة أنفقت الملايين والمليارات لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ولم يتبق إلا القليل.

وأوضح أن الدولة تتحرك فى إطار العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان فى السكن والحياة، مؤكدًا أن الدولة أنفقت أكثر من 20 مليار جنيه لتطوير هذه المناطق ونقل المواطنين إليها.