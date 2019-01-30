شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": ملك الأردن يبحث مع وزراء 6 دول عربية تطورات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، اليوم الأربعاء، سامح شكرى وزير الخارجية، ووزراء خارجية كل من الملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وبحضور وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع التشاورى بين وزراء خارجية الدول الست فى شأن عدد من القضايا الإقليمية وتطوراتها، والمُقرر عقده غدًا فى مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء مع ملك الأردن تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز أطر التضامن وآليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة كل التحديات التى تشهدها المنطقة، واستمرار المساعى الرامية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد العربية على نحو يُلبى تطلعات شعوبها فى العيش فى سلام ومزيد من الرخاء

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا الشأن الفلسطيني، والجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واختتم حافظ تصريحاته، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية الدول الست من المُنتظر أن يجتمعوا غدًا لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام، فضلاً عن التشاور حول سُبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم من أجل التصدى للتحديات المشتركة الراهنة.