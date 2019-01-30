شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نقاط تلخص أحداث انهيار صخرة منطقة الرزاز فى منشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الرزاز بحى منشأة ناصر غرب القاهرة، أمس الثلاثاء، انهيار صخرة انفصلت عن الجبل الموجود بالمنطقة، دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.ويرصد ”الخليج 365”، أهم النقاط التى تلخص ما حدث بمنشأة ناصر، قبل وبعد انهيار الصخرة، فى النقاط التالية:
1- شهدت المنطقة تشققات عند حافة الجبل فأبلغ السكان النجدة
2- تحرك مسئولو المحافظ على الفور برفقتهم المختصون وتم إخلاء عقار يقع على الحافة
3- خلال عملية الإخلاء انهارت صخرة كبيرة من الحافة فقررت المحافظة إخلاء 15 عقار يحيط بالمكان
4- تم نقل 82 أسرة إلى وحدات بديلة مجهزة بالفرش بحى الأسمرات
5- تواصل المحافظة هدم العقارات التى تم إخلاؤها حتى لا يسكنها أحد مرة أخرى
6- التحرك مسبقا وإخلاء العقارات الملاصقة للحافة منح تكرار كارثة صخرة الدويقة
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