شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كنيسة ملوى "الإنجيلية" بالمنيا بعد إعادة بنائها وترميمها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، فى افتتاح الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمركز ملوى فى محافظة المنيا عقب انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة بناء وترميم كل الكنائس والمنشآت التابعة لها، والتى تعرضت لأعمال تخريبية على يد جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة 2013.

تقع الكنيسة على مساحة 1552 مترا مربعا وتتكون من أربع مبانى أساسية تقوم فيها العبادة لمختلف فئات وأعمار المجتمع المسيحى، حيث تضم الكنيسة مبنى رئيسى مكون من طابقين وجاليرى ومبنى فرعى أول يتكون من سبع طوابق ويستخدم للخدمة والاجتماعات الصغيرة ومبنى فرعى ثانى يضم ثلاث طوابق كل طابق يخدم عمر وفئة معينة من الأشخاص ومبنى فرعى ثالث يتكون من طابقين كل طابق عبارة عن قاعة مساحة الأولى 70 متر والثانية 100 متر.

وتعد الكنيسة الإنجيلية آخر دور العبادة والمنشآت المسيحية التابعة للطائفة الإنجيلية التى انتهت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من إعادة بنائها وترميمها بمحافظة المنيا عقب تعرضها للتخريب والحرق والتدمير.