سقوط نصاب يجمع التبرعات لعلاج مرضى وهميين عبر الـ "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة مندوب ببعض المستشفيات والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم أنها تبرعات لعلاج بعض الحالات المرضية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "عندليب.ع" حاصلة على ليسانس حقوق مقيمة بالمنيل القاهرة بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء منها على "60 ألف جنيه" من قبل شخص انتحل صفة مندوب بأحد المستشفيات بزعم تبرعها لعلاج حالة مرضية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة "يوسف.ج" حاصل على بكالوريوس علوم وبدون عمل – مقيم بالوراق الجيزة، حيث مارس المتهم نشاطًا احتياليًا في الاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي التبرع بأموالهم لمساعدة المحتاجين من الفقراء والمرضى، وفى سبيل ذلك قام المتهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأعلن من خلالها عن وجود حالات مرضية غير قادرة محجوزة بالمستشفيات وتحتاج لإجراء عمليات جراحية تعاني من أمراض "القلب، السرطان، الأورام" وطلب من ضحاياه تحويل قيمة التبرع عن طريق تحويل الرصيد أو التقابل معه أمام أحد المستشفيات منتحلاً صفة مندوب بالمستشفى وتسليمهم إيصالات مزورة منسوبة لعدة مستشفيات، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن قيام المتهم باستئجار شقة مفروشة بمنطقة المنيب بالجيزة تم ضبطه وعثر بحوزته على إيصال استلام نقدية منسوب لإحدى المستشفيات يفيد باستلام المؤسسة "110 آلاف جنيه" لإجراء عملية قلب مفتوح لإحدى الحالات المرضية ممهور بخاتم المستشفى "مزور بالكامل"، وتقرير طبى منسوب لإحدى المستشفيات يفيد بأن أحد الحالات المرضية يعاني من ضعف عضلة القلب ويحتاج لإجراء عملية جراحية بأحد المراكز المتخصصة خارج البلاد "مزور"، وتقرير طبي منسوب لمركز القلب بإحدى المستشفيات يفيد بأن إحدى الحالات المرضية يعاني من ارتجاع بالمريء ويحتاج لإجراء عملية جراحية بأحد المراكز المتخصصة "مزور" وهاتف محمول بفحصه فنيًا بمعرف قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه محمل بصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مثبت عليها شعار إحدى المستشفيات عليها منشورات تفيد بشرح حالات مرضية تعاني من أمراض "القلب، السرطان" تحتاج إلى عمليات جراحية وعلاج باهظ الثمن ويطلب من المواطنين التبرع لتلك الحالات عن طريق تحويل رصيد أو استلام إيصالات مالية نقدية .

بمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.