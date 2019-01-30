شرطة التموين توجه حملة مكبرة لمداهمة أسواق 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة مكبرة على مستوى مديريات أمن الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 95 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مخزن "غير مرخص" في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة)، لحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات من السلع التموينية المُدعمة من قبل الدولة واستخدامه (2) ماكينة خاصةً بمخابز بلدية وتجميعه (284) بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين وصرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط المقررة لها، وتم ضبط كميات قدرها ( 1,160 طن سكر تمويني -324 عبوة زيت تمويني – 600 كيلو جرام دقيق ببلدي – 16,950 ألف جنيه من متحصلات جريمته) وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخص لحفظ السلع الغذائية في دمنهور (بمحافظة البحيرة)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1,034 طن ألف وأربعة وثلاثون كيلو جرام "جبن أبيض – زبيب - تمور" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية، قدرها "طن "جبن موتزريلا" غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات الصناعات الغذائية - بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 7,797 سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون عبوة "مقرمشات" ) غير صالحة للاستهلاك والآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، لحيازته وتجميعه "كميات كبيرة من الأدوية البشرية عددها "1705" ألف وسبعمائة وخمسة عبوة خاصة بعلاج أمراض (الضغط – السكر – نزلات البرد – منشطات) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها) وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للاستثمار الزراعي بالإسكندرية، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية "معجون صلصة" من مرتجعات الأسواق وإعادة تدويرها وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية، وتم ضبط "كميات قدرها "56" طن من الصلصة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، عدد 3 لفة ملصقات مدون عليها البيانات التجارية الوهمية المشار إليها" تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من "الشكولاتة السائلة" المغشوشة والمقلدة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيته المدون عليها ، وإعادة تدويرها وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات كبرى الشركات ، وتم ضبط "كميات قدرها 5,625 طن مستلزمات إنتاج ، عدد (4,740) آلاف عبوة شيكولاتة سائلة منتج نهائي مغشوشة ومدون عليه العلامات التجارية سالفة الذكور) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبطت شرطة التموين مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه "كميات من السلع الغذائية " عدس " قدرها واحد طن مدون عليها استيراد إحدى الدول الأجنبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .