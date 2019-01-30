الأمن العام يضبط 3 عناصر إجرامية و4 أسلحة نارية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ببا ببني سويف، لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار في المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود عن ضبط "4" أسلحة نارية عبارة عن "3 بنادق خرطوش، فرد خرطوش، 9 طلقات خرطوش من ذات العيار"، بحوزة "4 متهمين"، كما تم ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته "500 جرام من مخدر الإستروكس.

وضُبط أيضًا متهمان هاربان مطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدة قضايا، تنفيذ "196" حكم قضائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجاري استمرار الحملات.