الأجهزة الأمنية بسوهاج والقليوبية تنجح في إتمام الصلح بين بعض العائلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن سوهاج والقليوبية، في اتمام الصلح في النزاعات القائمة بين بعض العائلات.
عقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جلسة صُلح بين عائلتين بناحية قرية أولاد طوق غرب- دائرة مركز شرطة دار السلام، في النزاع القائم بينهم، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلة، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
ومن ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في عقد جلسة صُلح بين عائلتين بدائرة قسم شرطة الخصوص في النزاع القائم بينهم، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد النزاع، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعا بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.
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