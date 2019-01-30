"الاستمارة بـ 400 جنيه".. سقوط نصاب الوظائف الوهمية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، من ضبط شخص لنصبه على المواطنين بزعم توفير فرص عمل.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام "أحمد.م"، مدير بإحدى الشركات، بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على فرصة عمل، والاستيلاء منهم على 400 جنيه من كلٍ منهم مقابل استمارة شغل الوظيفة، ويتخذ من مكتب مستأجر بنظام المفروش في الدقي، وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع وأنه اعتاد خلال الآونة الأخيرة على استقطاب ضحاياه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بزعم وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى والفنادق والمصانع على خلاف الحقيقة .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط بالمكتب إدارته، وبتفتيشه عثر بداخله على "900 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا، 850 طلب خطاب ترشيح وظيفة وعليه اسم الشركة سالفة البيان، 800 إعلان خاص بطلب شغل وظيفة، 25 دفتر إيصالات استلام مبالغ مالية"، وأثناء الضبط تبين وجود العديد من الضحايا داخل المكتب، وبسؤال اثنين منهم قررا أنهما تعرفا على المكتب من خلال موقع التواصل الاجتماعي وحضرا لتقديم طلبات العمل وتقابلا مع المتهم الذي ادعى لهم وجود فرص عمل لهما في شركات ومصانع وفنادق داخل البلاد، وتقاضى من كل منهم مبلغ "400 جنيه" نظير استمارة طلب العمل ولم يقم بتنفيذ ذلك رغم مضى "3 أشهر" على تقاضيه تلك المبالغ المالية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.