​رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة التعاون مع الجامعات الأفريقية لإثراء الحياة العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الطلاب الأفارقة وتسعى لمد جسور التعاون، مشيرا إلى حرص الجامعة على التعاون مع كل الجامعات الأفريقية لإثراء الحياة البحثية والعلمية والثقافية.

وقال المحرصاوي - خلال لقائه ممثلي سفارات المغرب، والجزائر، وموريتانيا اليوم الأربعاء-، إنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة أمام شباب الجامعات الأفريقية للتواصل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار عضوية مجلس إدارة الجامعات الأفريقية.

وأكد الاجتماع ضرورة دعم أواصر التعاون بين دول شمال أفريقيا، واستعراض أهم الأنشطة التي تنظمها الجامعة مع اتحاد الجامعات الأفريقية، وآخر ما تم بشأن الاستجابة لطلب الجامعة بتشكيل الفرق الرياضية المشاركة في الأوليمبياد من طلاب جامعات الشمال الأفريقي، والاتفاق المبدئي على عقد اجتماع لسفارات دول الشمال مع الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية على هامش الافتتاح الرسمي للمقر الإقليمي للاتحاد في 12 مارس المقبل.

وأشار الاجتماع إلى تحديد نقاط للاتصال بالجامعات بدول شمال أفريقيا من خلال السفارات المعنية لتحقيق التواصل الفعال، واقتراح اتفاقية متعددة الأطراف لتسهيل الإجراءات الدراسية بالجامعات.