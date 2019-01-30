البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: يُلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي. ويحضر عدد كبير من شعب الكنيسة، فضلًا عن عددًا من كهنة الكنيسة وسكرتارية البابا تواضروس، وعدد من أعضاء المجمع المقدس. ​

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