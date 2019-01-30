رئيس البرلمان الإثيوبي لـ"أفريقية النواب": نتطلع لتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بحث وفد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وإثيوبيا، لما في صالح تعميق التعاون بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد مجلس النواب المصري الذي يقوم بزيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يومي 30 و31 يناير الجاري؛ برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، مع رئيس مجلس النواب الإثيوبي بحضور تسفاي دابا رئيس لجنة العلاقات الخارجية وكمال اريجا رئيس جمعية الصداقة المصرية – الإثيوبية بمجلس النواب الإثيوبي، كما حضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر بأديس أبابا.

أكد رضوان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين إلى جانب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العلاقات مع إثيوبيا والقارة الإفريقية بشكل عام والذي انعكس على عدد الزيارات التي قام بها إلى القارة والتي مثلت 34% من زيارة الرئيس الخارجية.

ونقل النائب طارق رضوان تهاني الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى نظيره الإثيوبي بتبوء منصبة الجديد كرئيس لمجلس النواب في بلاده، موجهاً الدعوة لزيارة مصر ولقاء نظيره المصري.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الإثيوبي، اعتزامه تلبية الدعوة وتطلعه لتعزيز وتعميق مستوي التعاون والاتصالات البرلمانية بين مصر وإثيوبيا، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين سواء على المستوي الشعبي من خلال التقارب الثقافي، أو على المستوي السياسي من خلال رغبة قادة البلدين في تنمية بلادهما.